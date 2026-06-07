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Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, danas oko 10:40 sati PS Živinice prijavljeno je da je u naselju Čifluk u Banovićima došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povređenih lica.

- Na mesto događaja upućeni su policijski službenici PS Banovići i OKP PU Banovići, kao i SHMP Doma zdravlja Banovići. Navodi prijave su potvrđeni, a na mjestu događaja zatečeni su tijelo muške osobe bez znakova života i jedna povređena ženska osoba, koja je prevezena u JZU UKC Tuzla - navodi se u saopštenju.

Uhapšen muškarac



Ističu da je na mesto događaja upućen Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK, koji je zajedno sa policijskim službenicima PS Banovići pronašao i stavio pod kontrolu lice koje se dovodi u vezu sa upotrebom vatrenog oružja.

Navode da se radi o H.T., koji je uhapšen i sproveden u službene prostorije PS Banovići.

Pronađena automatska puška



Iz policije navode da je tom prilikom pronađeno i vatreno oružje. Reč je o automatskoj pušci za koju se sumnja da je najverovatnije bila sredstvo izvršenja.