Zvornički policajci spasili su ženu Z. V. od utapanja u Drini, rečeno je danas u Policijskoj upravi Zvornik
Bosna i Hercegovina
DRINA NOSILA ŽENU 800 METARA! Grčevito se borila da izađe iz reke, policajci je spasili od utapanja u zadnji čas!
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Policiji je sinoć oko 19:30 časova prijavljeno da Drinau blizini zvorničkog naselja Meterize nosi nepoznatu ženu, koja se grčevito borila da izađe iz vode i dozivala u pomoć.
Policajci su odmah reagovali, ušli u Drinu i iz vode izvukli ženu, koja je sanitetskim vozilom prevezena u Bolnicu Zvornik na medicinsko zbrinjavanje. Od utapanja su je spasila četiri policijska službenika Policijske stanice Zvornik.
Pretpostavlja se da je žena upala u Drinu u blizini Gradske plaže, odakle je voda nosila oko 800 metara.
(Kurir.rs/Nezavisne/Foto: Ilustracija)
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