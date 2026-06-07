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Osamdesetšestogodišnji V.N. iz Prnjavoranastradao je noćas, 7. juna, u požaru koji je izbio na porodičnoj kući u mestu Čičići, na području grada Prnjavora.

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, oko 1:30 časova došlo je do požara u porodičnoj kući, prilikom čega je stradao V.N.

"Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor i inspektorom Odeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara PU Banjaluka - navodi se u saopštenju.

Uviđaju je prisustvovao i dežurni lekar mrtvozornik Doma zdravlja Prnjavor.