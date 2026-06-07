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Žena inicijala A.Ć (47) koja je ranjena danas u Banovićimakada je upucana iz vatrenog oružja smeštena je na Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Kako je za "Avaz" potvrdila portparolka tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić Mujedinović, ova pacijentkinja se nalazi u Kliničkom centru Tuzla, na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda desne potkolenice i abdomena.

- Trenutno je svesna i komunikativna - rekla je Aščerić Mujedinović za "Avaz".

U današnjoj pucnjavi ubijen je muškarac, dok je njegova supruga ranjena.

Osumnjičeni H.T. je uhapšen.