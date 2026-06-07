Trenutno je svesna i komunikativna, rekla je Aščerić Mujedinović za "Avaz"
pucnjava u banovićima
POZNATO STANJE ŽENE KOJA JE RANJENA U PUCNJAVI U BANOVIĆIMA! Smeštena je na UKC Tuzla, lekari izneli nove detalje
Slušaj vest
Žena inicijala A.Ć (47) koja je ranjena danas u Banovićimakada je upucana iz vatrenog oružja smeštena je na Univerzitetski klinički centar Tuzla.
Kako je za "Avaz" potvrdila portparolka tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić Mujedinović, ova pacijentkinja se nalazi u Kliničkom centru Tuzla, na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda desne potkolenice i abdomena.
- Trenutno je svesna i komunikativna - rekla je Aščerić Mujedinović za "Avaz".
U današnjoj pucnjavi ubijen je muškarac, dok je njegova supruga ranjena.
Osumnjičeni H.T. je uhapšen.
Nove detalje o stravičnom ubistvu i pokušaju ubistva u Banovićima, možete pročitati OVDE.
(Kurir.rs/Avaz/Foto: Ilustracija)
Reaguj
Komentariši