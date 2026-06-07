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U austrijskom gradu Gracu otkriven je slučaj socijalne prevare, gde je 64-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine nezakonito više od četiri godine primala novu nadoknadu od austrijske službe za zapošljavanje, iako je ceo život živela u BiH.

Istragu je sprovela specijalna policijska jedinica za sprečavanje društvenih delikata (SOLBE), koja je utvrdila da je žena iz jedinice AMS Grac Zapad primila više od 31.000 evra na osnovu fiktivne adrese u Gracu. Na optuženičkoj klupi se našla i njena 29-godišnja ćerka, koja je pomagala u podnošenju zahteva i na sastancima u AMS-u učestvovala kao prevodilac.

Zbog sudskog postupka, obe optužene su priznale krivicu. Na sudskom ročištu,na pitanje gde je boravila od februara 2021. do jula 2025. godine, 64-godišnja žena je odgovorila da je uglavnom bila u Bosni i Hercegovini.

Njena kćerka je potvrdila navode optužnice i navela da su do sada vratile 18.000 evra. Sud je naložio da bude vraćen i preostali iznos od 13.000 evra, dok su obe osuđene na po šest meseci uslovne zatvorske kazne zbog teškog oblika prevare.

Ovaj slučaj dolazi u vreme kada austrijske vlasti beleže značajan rast broja socijalnih prevara. Prema zvaničnim podacima, broj prijavljenih slučajeva porastao je sa 472 u 2016. godini na čak 6.062 tokom 2025. godine.