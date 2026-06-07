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U sarajevskom naselju Vraca došlo je do žestoke pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba, a prema saznanjima do kojih je došao portal Avaza, u pitanju je klasičan mafijaški obračun.

Celom incidentu je na licu mesta navodno prethodila žustra svađa oko narkotika, nakon čega je potegnuto vatreno oružje.

Na terenu se trenutno nalazi veliki broj pripadnika policije koji su blokirali čitavo područje, a na lice mesta su odmah stigle i ekipe Hitne pomoći kako bi zbrinule povređenu osobu.

Policijski službenici trenutno obavljaju uviđaj i prikupljaju dokaze kako bi se u potpunosti rasvetlile sve okolnosti ovog vatrenog okršaja.

(Kurir.rs/Avaz)

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