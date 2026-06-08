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U sarajevskom naselju Vraca juče je došlo je do žestoke pucnjave koja, prema svim dosadašnjim kracima istrage, ima odlike klasičnog mafijaškog obračuna. Kako prenosi portal Avaz, krvavom incidentu u blizini Spomen-parka Vraca prethodila je žustra verbalna svađa oko narkotika, nakon čega je potegnuto vatreno oružje. Epilog ovog sukoba su tri ranjene osobe.

Hitna hospitalizacija i uviđaj na terenu

Dvojica povređenih muškaraca prebačena su na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) gde se nalaze na lekarskoj obradi. Treći akter ovog događaja medicinsku pomoć je potražio u zdravstvenoj ustanovi u Istočnom Sarajevu, a istražitelji ga direktno dovode u vezu s pucnjavom na Vracama.

Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo obezbeđuju lokaciju i vrše detaljan uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva, sa ciljem prikupljanja dokaza i potpunog rasvetljavanja svih okolnosti ovog uličnog rata.

Akteri od ranije poznati podzemlju

U vatrenom okršaju ranjeni su Sergej Furtula, Branislav Janjić i Amel Bogučanin. Upravo je Bogučanin ime koje je dobro poznato policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini.

Dosije Amela Bogučanina: Od Skaj aplikacije do preživljenih atentata

Bogučanin u policijskim evidencijama ima deblji dosije, a tereti se za niz teških krivičnih dela, uključujući organizovani kriminal, iznude i trgovinu narkoticima. Ovo je samo poslednji u nizu napada na njega:

U februaru prošle godine Bogučanin je ranjen u sačekuši ispred jedne teretane, a pre tog napada na njegovu porodičnu kuću bačena je eksplozivna naprava.

Pre četiri godine uhapšen je u velikoj policijskoj operaciji "Stršljen" zajedno sa Bojanom Drakulom iz Foče. Tužilaštvo BiH je tada došlo do dokaza da je ova grupa koristila kriptovane aplikacije Skaj (Sky) i Anom preko kojih je organizovala krijumčarenje velikih količina droge iz Crne Gore, te njenu dalju distribuciju na području cele Bosne i Hercegovine.