KO JE AMEL BOGUČANIN, META MAFIJAŠKOG REŠETANJA NA VRACAMA? Od akcije "Stršljen" i narko-biznisa do novog krvavog obračuna u Sarajevu (FOTO)
U sarajevskom naselju Vraca juče je došlo je do žestoke pucnjave koja, prema svim dosadašnjim kracima istrage, ima odlike klasičnog mafijaškog obračuna. Kako prenosi portal Avaz, krvavom incidentu u blizini Spomen-parka Vraca prethodila je žustra verbalna svađa oko narkotika, nakon čega je potegnuto vatreno oružje. Epilog ovog sukoba su tri ranjene osobe.
Hitna hospitalizacija i uviđaj na terenu
Dvojica povređenih muškaraca prebačena su na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) gde se nalaze na lekarskoj obradi. Treći akter ovog događaja medicinsku pomoć je potražio u zdravstvenoj ustanovi u Istočnom Sarajevu, a istražitelji ga direktno dovode u vezu s pucnjavom na Vracama.
Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo obezbeđuju lokaciju i vrše detaljan uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva, sa ciljem prikupljanja dokaza i potpunog rasvetljavanja svih okolnosti ovog uličnog rata.
Akteri od ranije poznati podzemlju
U vatrenom okršaju ranjeni su Sergej Furtula, Branislav Janjić i Amel Bogučanin. Upravo je Bogučanin ime koje je dobro poznato policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini.
Dosije Amela Bogučanina: Od Skaj aplikacije do preživljenih atentata
Bogučanin u policijskim evidencijama ima deblji dosije, a tereti se za niz teških krivičnih dela, uključujući organizovani kriminal, iznude i trgovinu narkoticima. Ovo je samo poslednji u nizu napada na njega:
U februaru prošle godine Bogučanin je ranjen u sačekuši ispred jedne teretane, a pre tog napada na njegovu porodičnu kuću bačena je eksplozivna naprava.
Pre četiri godine uhapšen je u velikoj policijskoj operaciji "Stršljen" zajedno sa Bojanom Drakulom iz Foče. Tužilaštvo BiH je tada došlo do dokaza da je ova grupa koristila kriptovane aplikacije Skaj (Sky) i Anom preko kojih je organizovala krijumčarenje velikih količina droge iz Crne Gore, te njenu dalju distribuciju na području cele Bosne i Hercegovine.
(Kurir.rs/Avaz.ba)