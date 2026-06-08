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Simeon iz Kruševog Brda, u planinskom selu u Bosni i Hercegovini, živi sa čak 13 zmija.

- Ima ih ovde koliko god hoćeš, ali one su korisne i mirne, tu se kreću i ne smetaju, možeš i kositi. One se tu sunčaju, ja legnem pored njih, vole one sunce, a volim i ja - kaže Simeon.

Kaže da je jednom na svom imanju, oko svoje kuće, izbrojao 13 zmija.

- Pod temeljem sam jednom izbrojao 13 zmija, ove godine sam zasad šest izbrojao, ali naći ću ja njih sve - priča on kroz šalu za stranicu "Kruševo Brdo".

Kaže da je ovaj predeo pun zmija i da ih ima "gde god se okreneš".

Inače, Kruševo Brdo se nalazi na obroncima planine Vlašić, u gornjem toku reke Vrbanje, a ovaj predeo karakterišu netaknuta priroda, gusti šumski kompleksi i dosta kamenjara. S obzirom na geografski položaj i klimatske uslove, potpuno je prirodno i normalno da je ovo područje bogato zmijama, jer im kameniti i osunčani tereni pružaju idealno stanište.

Meštani ovog i okolnih planinskih sela najčešće se susreću sa šarkama i poskocima, koji su ujedno i najpoznatije otrovnice na Balkanu, ali i sa potpuno bezopasnim vrstama poput belouški i smukova. Ipak, dok većina ljudi pri samom pomislu na ove gmizavce oseća strah i nelagodu, kod Simeona to nije slučaj.

Slobodno ih je pustio na svoje imanje, jer su, kako kaže korisne.