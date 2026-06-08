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U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS) danas je hospitalizovan Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, zbog ranije zakazanih pregleda.

Ovo je saopšteno iz Kabineta predsednika RS, uz pojašnjenje da su ovi medicinski pregledi deo redovnog zdravstvenog nadzora.

"Predsednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja", navodi se u saopštenju.

1/8 Vidi galeriju Vladimir Putin ugostio je delegaciju Republike Srpske predvođenu predsednikom Sinišom Karanom Foto: MAXIM SHIPENKOV / POOL/EPA POOL

Kako su naveli, on će se po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratiti redovnim obavezama.