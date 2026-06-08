Karan je u februaru ove godine hospitalizovan zbog viroze koja mu je ranije konstatovana, a koja mu je u međuvremenu uzrokovala dodatne komplikacije.
Bosna i Hercegovina
PREDSEDNIK REPUBLIKE SRPSKE HOSPITALIZOVAN: "On je stabilno, vratiće se redovnim obavezama"
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U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS) danas je hospitalizovan Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, zbog ranije zakazanih pregleda.
Ovo je saopšteno iz Kabineta predsednika RS, uz pojašnjenje da su ovi medicinski pregledi deo redovnog zdravstvenog nadzora.
"Predsednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja", navodi se u saopštenju.
Vladimir Putin ugostio je delegaciju Republike Srpske predvođenu predsednikom Sinišom Karanom Foto: MAXIM SHIPENKOV / POOL/EPA POOL
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Kako su naveli, on će se po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratiti redovnim obavezama.
Karan je u februaru ove godine hospitalizovan zbog viroze koja mu je ranije konstatovana, a koja mu je u međuvremenu uzrokovala dodatne komplikacije.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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