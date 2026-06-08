Slušaj vest

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS) danas je hospitalizovan Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, zbog ranije zakazanih pregleda.

Ovo je saopšteno iz Kabineta predsednika RS, uz pojašnjenje da su ovi medicinski pregledi deo redovnog zdravstvenog nadzora.

"Predsednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja", navodi se u saopštenju.

Vladimir Putin ugostio je delegaciju Republike Srpske predvođenu predsednikom Sinišom Karanom Foto: MAXIM SHIPENKOV / POOL/EPA POOL

Kako su naveli, on će se po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratiti redovnim obavezama.

Karan je u februaru ove godine hospitalizovan zbog viroze koja mu je ranije konstatovana, a koja mu je u međuvremenu uzrokovala dodatne komplikacije.

(Kurir.rs/Nezavisne)

Ne propustiteBosna i HercegovinaSTRAVIČNA TRAGEDIJA U PRNJAVORU! Muškarac (86) stradao u požaru!
Požar, Moskva
Bosna i HercegovinaDRINA NOSILA ŽENU 800 METARA! Grčevito se borila da izađe iz reke, policajci je spasili od utapanja u zadnji čas!
LOZNICA - Drina.JPG
Bosna i Hercegovina"JA SAM EKSTREMNO BRZ VOZAČ, OSTALA SAM UREDNO BEZ DOZVOLE" Ovako se Anja Ljubojević ranije "hvalila" na sednici NSRS
anja ljubojevic.jpg
Bosna i HercegovinaDODIK: Očekujem Putinov dolazak u Banjaluku na otvaranje rusko-srpskog hrama!
Screenshot 2026-04-21 142106.png