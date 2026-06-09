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Na internet oglasima danas se mogu pronaći najrazličitiji proizvodi, pa korisnike retko šta može da iznenadi. Ipak, jedan oglas iz Laktaša u Bosni i Hercegovini uspeo je da privuče veliku pažnju i pokrene brojne reakcije na društvenim mrežama širom regiona.

U centru interesovanja našao se električni šporet koji se pojavio u ponudi za prodaju na Instagram stranici "polovna_tehnika_laktasi" i koji je uspeo da se izdvoji iz mase na prvi pogled. Razlog nije njegova cena niti posebne tehničke mogućnosti, već boja koja se retko viđa kada je reč o beloj tehnici – upadljiva roze nijansa.

Prema informacijama u oglasu reč je o šporetu širine 50 centimetara. U opisu se navodi da poseduje ravnu ploču i senzore zagrejanosti, kao i mogućnost pripreme više jela istovremeno na različitim nivoima pečenja. Takođe, kupcima je ponuđena i garancija.

"U njemu se rozen torta sama sprema"

Iako karakteristike uređaja nisu prošle nezapaženo, najveću pažnju privukla je upravo njegova nesvakidašnja boja. Zbog toga su se ispod oglasa ubrzo pojavili brojni duhoviti komentari koji su dodatno doprineli njegovoj popularnosti.

"Ovo želim za rođendan", "Mislim da ovakav nema ni Zorica Brunclik", "U njemu se rozen torta sama sprema", "Prvi vlasnik Zorica Brunclik", "Ne prodajete samo belu tehniku", "Je l’ i Barbi ide uz njega? Pita Ken", pisali su korisnici pomenute mreže.