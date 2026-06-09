Smrt je na licu mesta potvrdio dežurni lekar Doma zdravlja Živinice.
Bosna i Hercegovina
POGINUO RADNIK NA GRADILIŠTU! Tragedija u Živinicama
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Jedna osoba je danas poginula u nesreći na gradilištu u Živinicama.
Policijskoj stanici Živinice danas je u 12:10 časova prijavljeno da se na gradilištu objekta u izgradnji u Živinicama dogodila nesreća, u kojoj je smrtno povređena muška osoba.
Smrt je na licu mesta potvrdio dežurni lekar Doma zdravlja Živinice.
"Uviđaj na licu mesta obaviće istražitelji Policijske uprave Živinice i kantonalni inspektor zaštite na radu, dok će uviđajem rukovoditi kantonalni tužilac na licu mesta. Sve dalje mere i radnje biće preduzete prema uputstvima tužioca KTTK na licu mesta", rekla je Adnana Sprečić, portparolka Policijske uprave MUP-a Tuzlanskog kantona.
(Kurir.rs/Klix.ba)
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