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Jedna osoba je danas poginula u nesreći na gradilištu u Živinicama.

Policijskoj stanici Živinice danas je u 12:10 časova prijavljeno da se na gradilištu objekta u izgradnji u Živinicama dogodila nesreća, u kojoj je smrtno povređena muška osoba.

Smrt je na licu mesta potvrdio dežurni lekar Doma zdravlja Živinice.

"Uviđaj na licu mesta obaviće istražitelji Policijske uprave Živinice i kantonalni inspektor zaštite na radu, dok će uviđajem rukovoditi kantonalni tužilac na licu mesta. Sve dalje mere i radnje biće preduzete prema uputstvima tužioca KTTK na licu mesta", rekla je Adnana Sprečić, portparolka Policijske uprave MUP-a Tuzlanskog kantona.

(Kurir.rs/Klix.ba)

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