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Policijski službenici Odeljenja za krvne i seksualne delikte uhapsili su muškarca A.G. (1997) iz Sarajevazbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo Ubistvo u pokušaju, počinjeno dana 07.06.2026. godine na Vracama.

Uhapšeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

Takođe, zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo Ubistvo u pokušaju, slobode je lišen A.B. (1987) iz Sarajeva, koji se i dalje nalazi na bolničkom lečenju, potvrđeno je iz MUP-a KS.