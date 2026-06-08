Uhapšeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS
Bosna i Hercegovina
UHAPŠENA DVOJICA MUŠKARACA POSLE PUCNJAVE NA VRACAMA! Jedan od njih je i ranjeni Amel Bogučanin!
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Policijski službenici Odeljenja za krvne i seksualne delikte uhapsili su muškarca A.G. (1997) iz Sarajevazbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo Ubistvo u pokušaju, počinjeno dana 07.06.2026. godine na Vracama.
Uhapšeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.
Takođe, zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo Ubistvo u pokušaju, slobode je lišen A.B. (1987) iz Sarajeva, koji se i dalje nalazi na bolničkom lečenju, potvrđeno je iz MUP-a KS.
Podsetimo, reč je o Amelu Bogučaninu koji je ranjen juče.
(Kurir.rs/Avaz)
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