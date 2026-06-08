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Novi granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske kod Gradiške ostaje otvoren za prelazak putnika i promet robe, saopšteno je danas iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

"Posle potpisivanja Ugovora o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske i usaglašenog stava delegacija BiH i Hrvatske, međunarodni promet roba i putnika preko graničnih prelaza između ove dve države od danas će se privremeno nastaviti odvijati na isti način kao i do sada uključujući i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši", navedeno je u saopštenju iz UIO BiH.

Ranije upozoreno da bi Gradiška mogla da bude zatvorena sutra

Ranije su iz ove institucije upozorili da bi Gradiška, jedan od najvažnijih graničnih prelaza za kamione preko kojeg ide veliki deo domaćeg izvoza ka EU, mogao biti zatvoren već sutra.

Naveli su da bi potpisivanje međunarodnog ugovora o graničnim prelazima, koje su danas u Sarajevu potpisali predsedavajuća Saveta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković, moglo ostaviti BiH bez ijednog graničnog prelaza na severu BiH.

Iz UIO su naveli da Upravni odbor ove institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji UIO na novom graničnom prelazu Gradiška, čime je onemogućeno zvanično otvaranje tog prelaza, dok postojeći prelaz nije u funkciji zbog sanacije obrušenog mosta na reci Savi.

UIO je 19. maja privremenom odlukom premestila carinu na novi most pored Gradiške, na period od tri meseca.