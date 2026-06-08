UHAPŠEN JE! Ovo je muškarac koji je juče učestvovao u mafijaškom obračunu na Vracama u Sarajevu! (FOTO)
Amar Garibović (1997) iz Sarajeva, uhapšen je danas zbog pucnjave koja se dogodila juče na području Spomen-parka Vraca.
Njega su danas uhapsili policijski službenici Odeljenja za krvne i seksualne delikte, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo Ubistvo u pokušaju, počinjeno 07.06.2026. godine na Vracama.
- Uhapšeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS – ranije je saopšteno iz MUP-a KS.
Zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo Ubistvo u pokušaju, uhapšen je i Amel Bogučanin (1987) iz Sarajeva, koji se i dalje nalazi na bolničkom lečenju.
Kako "Avaz" saznaje, Bogučanin će biti ispitan u bolnici. Takođe, u ovoj pucnjavi su ranjeni i Branislav Janjić i Sergej Furtula.
(Kurir.rs/Avaz)