Prolaznici su bili svedoci incidenta kada je muškarac vezao svog sina za banderu i o svemu su obavestili policiju, koja je ubrzo stigla na mesto događaja
užas u glavnom gradu srpske
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) MUŠKARAC VEZAO SINA ZA BANDERU! Horor scena u Banjaluci, građani HITNO zvali policiju, osumnjičeni se raspravljao sa njima (FOTO)
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Policija je danas u banjalučkom naselju Laušuhapsila muškarca zbog sumnje na nasilje u porodici nakon što su građani prijavili da je svog sina vezao za banderu.
Prema informacijama koje su dospele u javnost, prolaznici su bili svedoci incidenta i o svemu obavestili policiju, koja je ubrzo stigla na mesto događaja.
Muškarac vezao sina za banderu u Banjaluci Foto: Printscreen/ATV
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi mladić vezan za banderu. Na snimku se vidi i dolazak policajaca koji su ga oslobodili. Na objavljenom snimku vidi se i muškarac za koga se pretpostavlja da je mladićev otac kako se raspravlja sa policajcima.
Navodno je reč o ocu i sinu, prenosi ATV. Policija za sada nije objavila više detalja o okolnostima slučaja niti o uzrastu osobe koja je bila vezana za banderu.
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