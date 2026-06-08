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Policija je danas u banjalučkom naselju Laušuhapsila muškarca zbog sumnje na nasilje u porodici nakon što su građani prijavili da je svog sina vezao za banderu.

Prema informacijama koje su dospele u javnost, prolaznici su bili svedoci incidenta i o svemu obavestili policiju, koja je ubrzo stigla na mesto događaja.

Banjaluka
Muškarac vezao sina za banderu u Banjaluci Foto: Printscreen/ATV

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi mladić vezan za banderu. Na snimku se vidi i dolazak policajaca koji su ga oslobodili. Na objavljenom snimku vidi se i muškarac za koga se pretpostavlja da je mladićev otac kako se raspravlja sa policajcima.

Navodno je reč o ocu i sinu, prenosi ATV. Policija za sada nije objavila više detalja o okolnostima slučaja niti o uzrastu osobe koja je bila vezana za banderu.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć! Pogledajte OVDE.

(Kurir.rs/Index.hr/ATV)

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