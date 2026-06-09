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Istražitelji MUP-a Tuzlanskog kantona sprovode veliku policijsku akciju u kojoj se vrše pretresi na više lokacija.

Aktivnosti se sprovode na području Kalesije i Živinica, a naložene su po naredbama Opštinskog suda u Kalesiji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva.

Proširenje akcije na Republiku Srpsku

Uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Zvornik, policijska akcija je proširena i na teritoriju Republike Srpske, gde se pretresaju lokacije na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.