Aktivnosti se sprovode na području Kalesije i Živinica, a pretresaju se lokacije na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.
Bosna i Hercegovina
VELIKA AKCIJA MUP-a U BIH: Pretresi na više lokacija u Tuzlanskom kantonu i Republici Srpskoj zbog oružja i eksploziva
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Istražitelji MUP-a Tuzlanskog kantona sprovode veliku policijsku akciju u kojoj se vrše pretresi na više lokacija.
Aktivnosti se sprovode na području Kalesije i Živinica, a naložene su po naredbama Opštinskog suda u Kalesiji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva.
Proširenje akcije na Republiku Srpsku
Uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Zvornik, policijska akcija je proširena i na teritoriju Republike Srpske, gde se pretresaju lokacije na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.
Akcija je pokrenuta zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično delo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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