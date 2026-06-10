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Fotograf iz Jablanice Dženad Džino otkrio je u objavi na Fejsbuku da je, radeći na projektu sa Turističkom zajednicom Hercegovačko-neretvanskog kantona u pećini u podnožju planine Velež, zajedno sa Civilnom zaštitom Federacije Bosne i Hercegovine, pronašao veliki broj granata iz Drugog svetskog rata.

Kako je objasnio u objavi, nakon završetka snimanja svog projekta, upoznao je pripadnike Civilne zaštite koji su dobili informacije od turista iz Velike Britanije da se u pećini nalazi granata iz ovog perioda.

"Sišao sam sa momcima iz FUCZ-a i negde 40 metara u pećinu, zapravo smo pronašli italijansku granatu BRIXIA kalibra 45 mm iz Drugog svetskog rata. U pećini postoji i nekoliko manjih udubljenja, poput džepova unutra, i u jednom od njih, kada sam upalio svetlo mobilnog telefona, video sam nemački signalni metak", napisao je Džino.

Dalje je objasnio da je ušao u ovo udubljenje i pronašao ogroman broj granata iz Drugog svetskog rata.

"Cela soba unutra je bila puna granata. Nakon što je tim FUCZ A iz Mostara sve izneo, izbrojali smo više od 730 granata BRIXIA kalibra 45 mm, granata Brandt kalibra 60 mm, granata kalibra 75 mm, ručnih bombi i upaljača granata. U razgovoru sa Ivicom, detonatorom FUCZ-a, rekao mi je da je ovo najveći nalaz NUS-a iz Drugog svetskog rata od 1999. godine, otkako ovaj tim postoji", rekao je.

Na kraju je scenu i celu situaciju nazvao neverovatnim iskustvom.

"Da li je to bilo partizansko skladište koje je vremenom zaboravljeno, ili ga je neko od meštana nekada ubacio i sakrio, verovatno nikada nećemo saznati. Zahvaljujući momcima iz FUCZ-a, pećina je sada bezbedna i čeka sve one koji žele da je posete", istakao je fotograf iz Jablanice.