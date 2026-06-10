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Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, u okviru istrage o pucnjavi koja se dogodila u nedelju u Spomen-parku Vraca, zaplenili su tri automatske puške, 118 metaka, silikonske maske sa ljudskim likom i magnetne nalepnice sa natpisom "Altea EUFOR", piše ATV.

1/2 Vidi galeriju Šta je pronađeno nakon pucnjave u parku Vrace u Sarajevu Foto: Atv

U pucnjavi su povređene tri osobe – Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janjić, dok je Policija Kantona Sarajevo prethodno obavestila javnost da su uhapšeni Amel Bogučanin i Amar Garibović.

Amel Bogučanin Foto: Društene mreže

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo izvršili su pretrese na području Istočnog Novog Sarajeva i Pala.

- Pružajući pomoć policajcima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policajci Policijske uprave Istočno Sarajevo aktivno učestvuju u istrazi krivičnog dela pokušaja ubistva. Tokom pretresa pronađeni su predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog dela, i to tri automatske puške, 118 metaka, PVC kesica sa belim prahom koji podseća na kokain, dve silikonske maske za lice i četiri magnetne nalepnice sa natpisom "Altea EUFOR" - saopštila je Policijska uprava Istočno Sarajevo.

Branislav Janjić Foto: MUP RS



Dodato je da će svi pronađeni predmeti biti predati policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na dalje postupanje.

Foto: screenshot YT/AvazPress, Facebook