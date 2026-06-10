EVO ŠTA JE PRONAĐENO NAKON MAFIJAŠKOG OBRAČUNA NA VRACAMA: Jedan predmet je POSEBNO JEZIV, ovako nešto viđa se samo u horor filmovima! (FOTO)
Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, u okviru istrage o pucnjavi koja se dogodila u nedelju u Spomen-parku Vraca, zaplenili su tri automatske puške, 118 metaka, silikonske maske sa ljudskim likom i magnetne nalepnice sa natpisom "Altea EUFOR", piše ATV.
U pucnjavi su povređene tri osobe – Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janjić, dok je Policija Kantona Sarajevo prethodno obavestila javnost da su uhapšeni Amel Bogučanin i Amar Garibović.
Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo izvršili su pretrese na području Istočnog Novog Sarajeva i Pala.
- Pružajući pomoć policajcima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policajci Policijske uprave Istočno Sarajevo aktivno učestvuju u istrazi krivičnog dela pokušaja ubistva. Tokom pretresa pronađeni su predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog dela, i to tri automatske puške, 118 metaka, PVC kesica sa belim prahom koji podseća na kokain, dve silikonske maske za lice i četiri magnetne nalepnice sa natpisom "Altea EUFOR" - saopštila je Policijska uprava Istočno Sarajevo.
Dodato je da će svi pronađeni predmeti biti predati policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na dalje postupanje.
Prema navodima policije, predmeti su zaplenjeni u stanovima u vlasništvu Blaška Furtule, čiji je sin Sergej Furtula ranjen u pucnjavi, javlja ATV.
(Kurir.rs/ATV)