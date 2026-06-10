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Bernadin Dedić (48), muškarac osuđen za niz brutalnih silovanja i seksualnih napada u Londonu, pobegao je u Bosnu i Hercegovinu nakon što je greškom pušten iz zatvora zbog administrativne greške.

Prema navodima tužilaštva, Dedić je konzumirao velike količine crnog vina i kokaina tokom večeri pre nego što je namamio ženu u podrum svoje kuće u zapadnom Londonu.

Tužilac Sajmon Sanford rekao je sudu da je, nakon što je žrtva sišla u podrum, videla Dedića sa kuhinjskim nožem u ruci.

"Prišao joj je, zgrabio je i rekao da će je ubiti, a zatim i sebe", rekao je Sanford poroti.

Žena je navodno bila prestravljena i pokušala je da ga smiri. Ali Dedić joj je navodno pretio, govoreći: "Ako vrištiš, niko te neće čuti".

Tokom višesatnog zlostavljanja, on joj je na silu skinuo odeću i više puta je silovao i seksualno zlostavljao. Stoga je optužen po četiri tačke optužnice za silovanje, dve tačke optužnice za penetrativni seksualni napad, prisilu na seksualne radnje bez pristanka, pretnje nožem i pretnje ubistvom.

Greška u pravosudnom sistemu

Iako je prošle godine bio u pritvoru, pušten je početkom februara ove godine zbog neverovatne greške u pravosudnom sistemu.

Sudski službenik je zamenio digitalne fajlove i pogrešno zabeležio da mu je odobrena kaucija.

Nakon što je zatvor primio nalog za puštanje na slobodu, Dedić je pušten na slobodu i napustio Ujedinjeno Kraljevstvo u roku od nekoliko sati. Britanske vlasti su mu tokom istrage oduzele britanski pasoš, ali je on koristio svoj bosanski pasoš i napustio zemlju vozom Jurostar.

Suđenje je održano u njegovom odsustvu jer se nije vratio u Veliku Britaniju. Tokom postupka, tvrdio je da nije mogao da putuje zbog povrede kolena, a kasnije je izjavio da je doživeo srčani udar u Sarajevu.

Sudija Hana Dankan je tada rekla da je "daleko od toga da je uverena da je zaista doživeo srčani udar", ali je zatražila medicinsku dokumentaciju kako bi potvrdila njegove tvrdnje.

Porota ga je ove nedelje proglasila krivim po svih devet tačaka optužnice.

Nakon što je otkriven propust koji mu je omogućio bekstvo, sudija Martin Edmunds je slučaj opisao kao izuzetno ozbiljan.

"Iako su takve greške izuzetno retke, ovaj propust shvatamo veoma ozbiljno. U potpunosti ćemo istražiti kako se dogodio i koje korake treba preduzeti kako bi se osiguralo da se nikada više ne ponovi", rekao je.