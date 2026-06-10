Dečak je pogođen sa nekoliko zrna sačme, ali povrede nisu opasne po život.
Policija obavlja uviđaj
DRAMA KOD BANJALUKE: Deca se igrala i naišla na oružje, kratež opalio i ranio dečaka!
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U Prijakovcima kod Banjaluke dogodila se pucnjava.
Povređen je dečak.
Izvor Srpskainfo otkriva da su deca igrajući se blizu šume naišla na oružje, takozvani kratež, koji je opalio i ranio dečaka.
Prema nezvaničnim informacijama, dečak je pogođen sa nekoliko zrna sačme, ali povrede nisu opasne po život.
Povređeni dečak prebačen je u UKC RS.
Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti.
Kurir.rs/Srpska info/Nezavisne
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