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U Prijakovcima kod Banjaluke dogodila se pucnjava.

Povređen je dečak.

Izvor Srpskainfo otkriva da su deca igrajući se blizu šume naišla na oružje, takozvani kratež, koji je opalio i ranio dečaka.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je pogođen sa nekoliko zrna sačme, ali povrede nisu opasne po život.

Povređeni dečak prebačen je u UKC RS.

Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti.

Kurir.rs/Srpska info/Nezavisne

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