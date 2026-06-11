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Kako se nezvanično saznaje, prilikom pražnjenja kontejnera "Čistoće" aktiviran je protivoklopni raketni bacač - odnosno zolja.

Prava drama odigrala se jutros oko 06:00 časova u Ulici Vladimira Rolovića. Slučaj je policiji prijavio radnik preduzeća "Čistoće A.D." Banjaluka. Do detonacije je došlo u trenutku utovara smeća u kamion, potvrđeno je za RTRS u Policijskoj upravi Banjaluka.

Na sreću, iako je odjeknula jaka detonacija koja je uznemirila stanovnike ovog dela grada, povređenih lica nije bilo. Mesto eksplozije odmah su obezbedili policijski službenici Policijske stanice Banjaluka Lauškoji upravo vrše uviđaj.

Zbog specifičnosti situacije, na lokaciju je upućen i deminerski tim Republičke uprave civilne zaštite zadužen za uklanjanje eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Iz policije su, nakon ovog incidenta, uputili hitan apel svim građanima da nipošto ne ugrožavaju opštu bezbednost bacanjem ovakvih naprava u kontejnere i na javna mesta.