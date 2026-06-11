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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obaveštava javnost da je na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac, grad Bijeljina, potvrđena afrička kuga svinja (AKS).

- Ovo je prvi potvrđeni slučaj bolesti u Republici Srpskoj nakon 8. januara ove godine. Odmah po potvrdi bolesti započeto je sa preduzimanjem svih propisanih mera u cilju suzbijanja i sprečavanja daljeg širenja zaraze, a nadležne službe sprovode epizootiološko istraživanje i pojačani nadzor na terenu - navode iz resornog ministarstva.

Imajući u vidu i nepovoljnu situaciju sa afričkom kugom svinja u Srbiji i Hrvatskoj, Ministarstvo poziva sve uzgajivače da biosigurnosne mere podignu na najviši nivo.

- Posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premeštanje svinja. Mere koje su institucije i proizvođači zajedno sprovodili u proteklom periodu dale su rezultat i omogućile oporavak svinjogojske proizvodnje na nivo pre izbijanja afričke kuge svinja 2023. godine. Zato odgovornost i oprez moraju biti na najvišem nivou. Јedan propust može ugroziti rezultate koji su stvarani u predhodnom periodu - navode oni.

Ministarstvo očekuje od lokalnih kriznih centara, veterinarskih organizacija, inspekcijskih službi i jedinica lokalne samouprave maksimalan stepen angažovanja i punu koordinaciju u sprovođenju svih mera kontrole i suzbijanja bolesti.