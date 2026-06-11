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Srpskaje danas bogatija za 42 nova života i to nije samo statistika, već 42 nova osmeha i 42 razloga više da verujemo u budućnost, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Svakoj bebi želim zdravlje, sreću, ljubav i bezbrižno detinjstvo ispunjeno toplinom porodičnog doma. Roditeljima upućujem iskrene čestitke na najlepšem i najodgovornijem životnom pozivu. Neka svaki novi život bude blagoslov za porodicu i radost za celu Republiku Srpsku - dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

(Kurir.rs/RTRS)

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