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Iz Policijske uprave Doboj su saopštili da se juče, 10. juna u 19:05 sati dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao motocikl suzuki kojim je upravljalo lice S.S. iz Teslića.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala S.S. je od zadobijenih povreda stradalo na licu mesta. Uviđaj lica mesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice Teslić, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj - naveli su iz policije.

Podsećamo, pre nekoliko dana se dogodila i saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Glamoč - Mlinište u kojoj je teško povređen motociklista. Slavko Krišto, portparol Livanjskog kantona, istakao je da je došlo do sudara motocikliste i teretnog motornog vozila.