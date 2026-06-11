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Kako su meteorolozi i najavili, u Sarajevu je počela jaka kiša nakon što se nebo smračilo u roku od par minuta.

Prema FHMZ, u jutarnjim satima, naoblačenje sa zapada će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje.

Lokalno uz kišu i pojačan vetar, moguća je i pojava grada.

Jutarnja temperatura vazduha većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni.

(Kurir.rs/Avaz)

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