U Sarajevu je počela jaka kiša nakon što se nebo smračilo u roku od par minuta, a moguća je i pojava grada
Bosna i Hercegovina
NEBO SE SMRAČILO U ROKU OD PAR MINUTA! Jaka kiša u Sarajevu, duva snažan vetar, moguć i grad! Objavljeni snimci nevremena (VIDEO)
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Kako su meteorolozi i najavili, u Sarajevu je počela jaka kiša nakon što se nebo smračilo u roku od par minuta.
Prema FHMZ, u jutarnjim satima, naoblačenje sa zapada će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje.
Lokalno uz kišu i pojačan vetar, moguća je i pojava grada.
Jutarnja temperatura vazduha većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni.
(Kurir.rs/Avaz)
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