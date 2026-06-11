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Dva maloletnika povređena su u teškom incidentu koji se dogodio 10. juna u naselju Prijakovci kod Banjaluke, nakon što je treći maloletnik u porodičnoj kući pronašao pušku ručne izrade i ispalio hitac.

Nadležnoj policijskoj stanici je oko 16.30 časova prijavljeno da su dva maloletna lica zadobila povrede. Povređeni maloletnici su odmah medicinski zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske i nalaze se u stabilnom stanju.

Pretresena kuća banjalučanina B.O.

Nakon izvršenog uviđaja i operativnih radnji, policija je utvrdila da je maloletnik iz Banjaluke u kući uzeo improvizovanu pušku iz koje je ispalio metak koji je ranio druga dva maloletna lica.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda i uz saglasnost dežurnog tužioca, policija je izvršila hitan pretres porodične kuće u kojoj je oružje pronađeno, a koju koristi lice B.O. iz Banjaluke. Policijski službenici, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, dokumentuju krivična dela "Izazivanje opšte opasnosti“ i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Apel policije: Oružje nije igračka

Policijska uprava Banjaluka uputila je oštar apel građanima da ne dozvole da nelegalno oružje u njihovim domovima postane uzrok tragedija. Policija podseća da je držanje nelegalnog oružja zakonski kažnjivo, a da su vlasnici legalnog oružja dužni da ga čuvaju zaključanog i potpuno nedostupnog neovlašćenim licima, a naročito deci.

Ovaj incident se dogodio neposredno nakon što je MUP Republike Srpske u školama sproveo višegodišnju edukativnu kampanju "Oružje ne štiti, oružje ubija", gde je učenicima posebno ukazivano da vatreno oružje i minsko-eksplozivna sredstva nikada nisu predmeti za igru.

Eksplozija u kontejneru u naselju Lauš

U Banjaluci je jutros, 11. juna, zabeležen još jedan opasan incident sa oružjem. U naselju Lauš došlo je do eksplozije u trenutku kada su radnici komunalnog preduzeća praznili kontejnere.