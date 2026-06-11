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Anja Ljubojević, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS) u ostavci, će, nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje se odnose na saobraćajnu nezgodu u Trnu, biti sankcionisana u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH. To je za "Nezavisne novine" danas, u četvrtak, 11. juna, potvrđeno iz Policijske uprave Banjaluka, uz navođenje inicijala Ljubojevićeve.

- Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka preduzimaju sve neophodne mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti saobraćajne nezgode koja se dogodila 6. juna oko četiri časa na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila u mestu Trn - rekli su iz Policijske uprave Banjaluka.

Uzorci krvi i urina



Kako su dodali, na licu mesta izvršen je uviđaj pa je utvrđeno da je u nezgodi učestvovalo lice A.LJ. iz Banjaluke koje je upravljalo vozilom audi.

- Navedeno lice je zadobilo telesne povrede i medicinski je zbrinuto na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Od navedenog lica uzeti su uzorci krvi i urina radi vršenja neophodnih veštačenja - navode iz Policijske uprave Banjaluka za "Nezavisne novine".

Oglasili se i iz tužilaštva



- U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku RS, tužilaštva postupaju samo onda kada postoje osnovi sumnje da je počinjeno neko krivično delo propisano Krivičnim zakonikom Republike Srpske - poručili su iz Okružnog javnog tuzilaštva Banjaluka za "Nezavisne novine".



Sudbina ostavke



Nenad Stevandić, predsednik NS RS, rekao je da je ostavka potpredsednice NS RS postala aktivna odmah po njenom prijemu, odnosno da je na snazi danom donošenja.

- Ostavka je na snazi danom podnošenja. To ne osporava Anji Ljubojević pravo koje imaju svi poslanici da glasaju, učestvuju i predlažu - rekao je Stevandić.

Utvrđivanje odgovornosti



Govoreći o utvrđivanju odgovornosti, naveo je da sve ima svoju proceduru.

- Sve ima svoju proceduru kako se podnosi odgovornost, i politička i svaka druga - naglasio je Stevandić.

Ljubojevićeva na zahtev stranačkog šefa, lidera SNSD-a Milorada Dodika, odlazi sa funkcije potpredsednika NS RS, nakon udesa koji je službenim autom izazvala u subotu ujutru u Trnu kod Laktaša.

- Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku na mesto potpredsednika Narodne skupštine Republike Srpske, što je ona i prihvatila. Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati - naveo je Milorad Dodik u utorak.

Šta je izjavila Ljubojevićeva



Nedugo nakon toga, istog dana, oglasila se i Ljubojevićeva.

- Danas sam podnela ostavku na funkciju potpredsednika Narodne skupštine Republike Srpske. Zahvaljujem se na ukazanom poverenju, a posebno predsedniku Miloradu Dodiku na svim prilikama koje mi je pružio tokom mog političkog angažmana. Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali verujem da svaki izazov nosi i novu lekciju kao i priliku za lični i profesionalni rast - navela je Ljubojevićeva.

Ona je udes skrivila u subotu, van radnog vremena, oko četiri sata, kod nadvožnjaka u izgradnji u Trnu, kod Laktaša, ali se i dalje ne zna da li je bila "pod gasom" i "načepila po gasu", te koliku će joj kaznu "odrezati" policija.

Ljubojevićeva je prihvatila odgovornost i otkrila gde je bila tokom kritičnog momenta.

- Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svesna da bih upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smene, pogledala u telefon, mokar kolovoz - rekla je Anja Ljubojević nakon udesa u kojem je povređena i navela da će snositi svu odgovornost za nastalu materijalnu štetu.

Anja Ljubojević je imala pravo na 24-časovno korišćenje službenog vozila koje je slupala, potvrđeno je za "Nezavisne novine" iz NS RS.

NS RS: Vozila osigurana



- Po Pravilniku o korišćenju službenih vozila predsednik Narodne skupštine, potpredsednici, generalni sekretar i šef voznog parka imaju pravo korišćenja službenih vozila 24 časa dnevno - rekli su iz NS RS.

Na naše pitanje kolika je vrednost vozila i ko će snositi troškove nastale usled saobraćajne nezgode, iz NS RS odgovaraju da su sva njihova vozila osigurana.