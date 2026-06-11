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Podrška građana članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji porasla je na 74,4 odsto, saopšteno je iz Direkcije za evropske integracije (DEI) nakon sprovedenog godišnjeg istraživanja.

U odnosu na prošlu godinu, broj onih koji bi glasali za ulazak u EU veći je za 4,5 odsto. Najveća podrška zabeležena je u Federaciji BiH gde iznosi 86,1 odsto, u Brčko distriktu je 74,7 odsto, dok u Republici Srpskoj članstvo podržava 54,1 odsto ispitanika.

Glavni razlozi zbog kojih građani podržavaju evrointegracije su garancija trajnog mira, politička stabilnost i sloboda kretanja, dok se protivnici najviše plaše rasta troškova života, većih poreza i iseljavanja stanovništva. Da bi se poboljšao svakodnevni život u zemlji, ispitani građani kao ubedljivo najvažniju reformu ističu borbu protiv korupcije, a zatim smanjenje poreza na rad i reformu pravosuđa.

Više od polovine anketiranih smatra da evropski put BiH nema alternativu, a trećina veruje da će zemlja ući u Uniju za najviše deset godina. Skoro polovina ispitanika smatra da bi od ovog koraka najveću korist imali mladi ljudi, dok politizaciju samog procesa integracija vide kao najveću prepreku na putu ka članstvu.