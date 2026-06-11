DODIK: Savo Minić jedan od najozbiljnijih kandidata SNSD za predsednika Republike Srpske
Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodikizjavio je danas da je jedan od najozbiljnijih kandidata te stranke za predsednika Republike Srpske na predstojećim izborima u oktobru aktuelni premijer Savo Minić.
"Minić je najbolja ponuda koju ovaj narod ima u ovom vremenu. Pun je energije, znanja, želje, volje i emocije da se bori, doktor je pravnih nauka i iza njega stoji ozbiljan rad. Imam potpuno poverenje u Savu Minića", rekao je Dodik, a prenosi RTRS.
Prema njegovim rečima, mnoga istraživanja pokazuju da stranka ima odličan rejting.
Na pitanje da li će se i nakon oktobra održati najdugovječnija koalicija u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da hoće i istakao da je zahvalan svim ljudima iz koalicije i ponosan što ni nakon prestanka funkcija nisu napustili zajedničku borbu za Republiku Srpsku.
"Mi se razumemo, posvećeni smo istom poslu i istoj ideji, Republici Srpskoj i nastavljamo to da radimo. Poraz na izborima nije opcija, pogotovo ne sa ovakvom opozicijom", smatra Dodik.
Kurir.rs/RTRS