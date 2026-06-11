Slušaj vest

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodikizjavio je danas da je jedan od najozbiljnijih kandidata te stranke za predsednika Republike Srpske na predstojećim izborima u oktobru aktuelni premijer Savo Minić.

"Minić je najbolja ponuda koju ovaj narod ima u ovom vremenu. Pun je energije, znanja, želje, volje i emocije da se bori, doktor je pravnih nauka i iza njega stoji ozbiljan rad. Imam potpuno poverenje u Savu Minića", rekao je Dodik, a prenosi RTRS.

Prema njegovim rečima, mnoga istraživanja pokazuju da stranka ima odličan rejting.

Na pitanje da li će se i nakon oktobra održati najdugovječnija koalicija u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da hoće i istakao da je zahvalan svim ljudima iz koalicije i ponosan što ni nakon prestanka funkcija nisu napustili zajedničku borbu za Republiku Srpsku.

"Mi se razumemo, posvećeni smo istom poslu i istoj ideji, Republici Srpskoj i nastavljamo to da radimo. Poraz na izborima nije opcija, pogotovo ne sa ovakvom opozicijom", smatra Dodik.