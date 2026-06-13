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Policija je u Sarajevu uhapsila I.P. (33), koju terete da je u alkoholisanom stanju fizički napala policijskog službenika.

Naime, službenici Policijske uprave Ilidža uhapsili su juče, 11. juna, I.P. (33), zbog sumnje da je počinila krivično delo napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ona je oko 1.45 sati tokom policijske intervencije fizički napala policijskog službenika koji je zadobio lakše telesne povrede.

Kako je saopšteno iz MUP-a Kantona Sarajevo, o slučaju je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a protiv osumnjičene se vodi istraga zbog sumnje da je počinila krivično delo "Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti" iz Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon hapšenja, I.P. je predata u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, gde su nad njom nastavljene zakonom predviđene mere i radnje.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju ovog slučaja.