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Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja deonice auto-puta Bijeljina–Brčko.

RTRS navodi da je izgradnja deonice duge 17 kilometara dokaz snage i vizije Republike Srpske i korak bliže ka ispunjenju nacionalnog cilja koji se tiče povezivanja Banjaluke i Beograda preko teritorije Srpske.

- Ovo je jedan novi radni zadatak, početak izgradnje deonice autoputa Brčko-Bijeljina, koju pravimo i koja će nas povezati sa Srbijom. Time smo pokazali sposobnost kao Republika Srpska da gradimo i da sarađujemo sa partnerima, kineskom kompanijom i Kinom, koju veoma dobro razumemo u njihovom nastojanju da kroz projekat "Pojas i put" učine saradnju vidljivom i da se na taj način podigne standard i komunikacija - kazao je predsednik SNSD Milorad Dodik.

1/9 Vidi galeriju Predsednik SNSD Milorad Dodik na ceremoniji početka izgradnje deonice auto-puta Bijeljina–Brčko Foto: Youtube/RTRS vijesti

On je rekao da smo "danas svedoci da Kina svojim rastom podiže nivo standarda".

- Republika Srpska je mala zajednica i mala država, malih kapaciteta za globalne igraće kakva je Kina, SAD, Rusija ali je našla način da sarađuje jednako sa svima u pokušaju da upravo svoj kapacitet, posebnost , karakter i snagu pokaže kroz takve komunikacije. Mi razumemo spoljnu politiku Kine, politiku "jedna država jedna Kina" i zahvalni smo joj za podršku koju je pružala Srpskoj, kroz Savet bezbednosti UN. Verujem da će naš kontakt, na najvećem političkom nivou, ostati. Iza nas je značajni deo projekata, oni su vezani za energetiku, putnu privredu, zdravstvo, hidroelektrane, putevi - naveo je Dodik.