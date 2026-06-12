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Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) podiglo je optužnicu protiv Zdravka Šagolja, zvanog "Piske" i "General", rođenog u Konjicu, koji se tereti za učešće u međunarodnom krijumčarenju više od 505 kilograma kokaina.

Tržišna vrednost oduzetog kokaina iznosi 20 miliona evra na ilegalnom narko tržištu, a ulična vrednost se procenjuje na 50 miliona evra, preneli su sarajevski mediji.

Šagolj (1956), bivši komandant Hrvatskog veća odbrane (HVO), koji poseduje državljanstvo BiH i Hrvatske, optužen je da je delovao u okviru organizovane kriminalne grupe koja je operisala na području zemalja regiona, Evrope i Južne Amerike.

Pripadnici te grupe, uključujući i Šagolja, komunikaciju i dogovore o izvršenju krivičnog dela obavljali su putem kriptovane Skaj aplikacije.

Prema navodima iz optužnice, ova kriminalna grupa organizovala je krijumčarenje kokaina sa područja Ekvadora, preko grčke luke Pirej, pa sve do luke Ploče u Hrvatskoj.

Krajnji cilj bio je dalje rasturanje narkotika na područje BiH i susednih zemalja regiona.

Foto: Printscreen/Youtube

Droga je, kako se navodi u optužnici, bila namenjena za više različitih naručilaca sa područja zemalja Zapadnog Balkana.

Zadatak Šagolja bio je da, koristeći svoje veze i uticaj, obezbedi nesmetan prolazak droge preko carinskog terminala u luci Ploče.

Kokain je, navodi se, krijumčaren u kontejneru za brodski prevoz, sakriven u pošiljci banana iz Ekvadora.

Zahvaljujući saradnji agencija za provođenje zakona iz BiH i regiona sa međunarodnim partnerima, pošiljka je locirana i presretnuta.

Zdravko Šagolj se tereti da je počinio krivično delo "organizovani kriminal" u vezi sa krivičnim delom neovlašćeni promet opojnim drogama.

Optužnica je prosleđena Sudu BiH na potvrđivanje.