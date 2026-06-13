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Muškarac B.V. iz Laktaša uhapšen je zbog sumnje da je policiji lažno prijavio da mu je iz porodične kuće ukraden novac, nakon što je istragom utvrđeno da se navodna pljačka nije dogodila.

Pripadnici policijske stanice Laktaši uhapsili su B.V. zbog sumnje da je počinio krivično delo lažno prijavljivanje krivičnog dela.

Kako su saopštili iz Policijske uprave Banjaluka, B.V. je 11. juna oko devet časova prijavio da je nepoznata osoba nasilno ušla u njegovu porodičnu kuću i ukrala novac.

Međutim, preduzimanjem operativnih mera i radnji utvrđeno je da je reč o lažnoj prijavi.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

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