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Pripadnici carinske službe Ahena protekle sedmice imali su veliku akciju u borbi protiv krijumčarenja, a na njihovom “radaru” našao se i državljanin Bosne i Hercegovine, koji je nakon rutinske kontrole ostao bez vozila.

Službenici carinske ispostave Ahen tokom rutinske kontrole zaustavili su i 28-godišnjeg vozača iz Bosne i Hercegovine, koji ima prijavljeno boravište u Mađarskoj.

Problem je nastao kada vozač iz Bosne i Hercegovine nije mogao da dokaže da je prethodno podneo carinsku prijavu za vozilo.

Roba iz "trećih zemalja"

Ovo je veliki propust s obzirom da se automobil, u ovom slučaju SUV, smatra tzv. “robom iz trećih zemalja” i prilikom uvoza u Evropsku uniju neophodno je izmiriti carinske obaveze.

Budući da vozač na licu mesta nije želeo ili nije mogao da plati iznos od čak 9.270 evra, službenici su vozilo zaplenili.

Inače, reč je o velikoj akciji pripadnika carinke ispostave Ahen u kojoj je učestvovalo više od 40 službenika carine, psi tragači kao i jedan mobilni skener (Scan-Van) za rendgensku kontrolu prtljaga na različitim kontrolnim punktovima.