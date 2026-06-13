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Policijski službenici Federalne uprave policije, Terenske kancelarije Travnik za Srednjobosanski kanton, Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Sektor kriminalističke policije, 12. juna 2026. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona i po nalogu Opštinskog suda u Travniku, sproveli su operativno-taktičku akciju kodnog naziva "Fingiranje 2" na području Srednjobosanskog kantona.

Lica G.P. (1989) i I.K. (1991), obojica iz Travnika, uhapšena su zbog sumnje da su počinili krivična dela "Falsifikovanje isprave" iz člana 373 i "Teška krađa" iz člana 287 Krivičnog zakona Federacije BiH.

U okviru navedene operacije, izvršeni su pretresi na više lokacija, tokom kojih su pronađeni skupoceni automobili, "ometači signala", veća količina novca u različitim apoenima, falsifikovane vozačke dozvole, auto-delovi, mobilni telefoni, SIM kartice, kao i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Ova lica se sumnjiče da su ranije lažirala veći broj saobraćajnih nezgoda, koristeći vozila sa falsifikovanim brojevima šasije i falsifikovanom dokumentacijom - vozačkim dozvolama, kako bi naplatila osiguranje od osiguravajućih društava, i na taj način stekla protivpravnu imovinsku korist.

Asist Federalnoj upravi policije pružili su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Nakon kriminalističke obrade u prostorijama Terenske kancelarije Federalne uprave policije u Travniku, lica lišena slobode biće u zakonskom roku, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, predata postupajućem tužiocu Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, saopšteno je iz FUP-a.