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Istražitelji Odeljenja za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminala Sektora kriminalističke policije Tuzlanskog kantona danas su uhapsili N. M. (1994) iz Živinica zbog sumnje da je počinio krivično delo podsticanja na prostituciju.

Kako je saopšteno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, hapšenje je rezultat prethodno sprovedenih operativnih i kriminalističkih istražnih aktivnosti koje su sprovedene u saradnji sa policijskim službenicima Odeljenja kriminalističke policije Uprave policije Kantona Tuzla, a po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca.

"Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo iz člana 210. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - podsticanje na prostituciju, 12. juna 2026. godine, slobode je lišen N. M. (1994) iz Živinica", saopštila je Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Nakon hapšenja, osumnjičeni će biti podvrgnut kriminalističkoj obradi, dok se istraga nastavlja pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Policija je navela da će, po završetku potrebnih istražnih radnji, protiv N. M. biti podnet Izveštaj o počinjenom krivičnom delu, nakon čega će osumnjičeni u zakonskom roku biti predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.