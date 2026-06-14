TEŠKA SAOBRAĆAJKA U TREBINJU! Poginuo motociklista (27) iz Mostara! "Moguće da je išao na motorijadu"
Uviđaj nakon ove tragedije su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Trebinje. U nesreći je, kako su rekli iz policije, učestvovao motocikl "jamaha", kojim je upravljao M.P. iz Mostara, a koji je stradao.
Policajci su oko 14:35 sati primili prijavu da se dogodila ova tragedija, na magistralnom putu M1-118, u mestu Dračevo, grad Trebinje. Za sada nije poznato gde je ovaj mladić kobnih momenata išao, ali je, prema rečima Trebinjaca, moguće da se zaputio na motorijadu.
- Moguće je, s obzirom na vreme i mesto nesreće, da je išao baš na motorijadu - rekao je za "Nezavisne novine" jedan Trebinjac.
U Trebinju se, podsetimo, održava 26. Međunarodni moto-skup u kojem ove godine učestvuje, prema procenama, 5.000 bajkera iz regiona i evropskih zemalja.
(Kurir.rs/Nezavisne)