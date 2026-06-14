Planetarni aspekti utiču na previde. Danas se ne oslanjajte na instinkte, već odluke donosite timski. Veoma romantičan period je pred vama. Slobodne O...

Izvanredna poslovna saradnja s novim saradnicima obeležiće ovaj dan. Uz veoma povoljne vesti, sledi sve bolja finansijska situacija. Bikovi koji su u ...

Danas vas očekuju pohvale u razgovoru s pretpostavljenima. Pozitivni aspekti mogu vam doneti unapređenje. Slobodni Blizanci upoznaće privlačnu osobu u...

Poslovni sastanak protiče u pozitivnoj atmosferi. Moguće je sklapanje sporazuma unutar firme. Rakove koji su u braku očekuje uspeh u zajedničkom poduh...

Ovaj dan vam donosi povoljnu atmosferu da završite rad na velikom projektu. Oprezno s rivalski nastrojenim saradnicima. Konstruktivnim razgovorom ćete...

Planete vas posebno podržavaju ako planirate da putujete u inostranstvo da radite. Finansijska situacija je dobra. Device danas mogu da se zaljube na ...

Period je povoljan ukoliko želite da promenite posao. Očekuje vas važan razgovor. Vage koje su u braku danas mogu da prevaziđu neki problem u vezi. Ot...

Danas pripremite rezervni plan jer je moguć zastoj u poslovanju. Problematičan saradnik može da stvori prilično složenu situaciju. Slobodne Škorpije m...

Ovaj dan je povoljan ako se bavite trgovinom ili ugostiteljstvom, i to u najširem smislu reči. Finansijski dobitak. Slobodne Strelčeve očekuje zbližav...

Nezaposleni Jarčevi danas mogu očekivati dobru poslovnu ponudu. Poslovni razgovor može biti prilično naporan, ali ipak uspešan. Na granici ste da done...

Vodolije koje se bave kreativnim radom, pisanjem, dizajnom danas očekuje uspeh i porast popularnosti. Finansijska situacija je sve bolja. Slobodne oče...

Pripremite se za veoma važne pregovore. Mnogo toga će zavisiti od vaše uverljivosti i nastupa. Pazite da ne skrivate ništa od partnera jer postoji mog...