Policija je saopštila da se protiv Bendžamina Džaferovića iz Velike Kladuše vodi istraga u vezi sa ubistvom u naselju Todorovo
Bosna i Hercegovina
POLICIJA UPUTILA HITAN APEL! Traga se za ovim mladićem zbog ubistva u Velikoj Kladuši: Ako primetite Benjamina (27), ODMAH okrenite 122! (FOTO)
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U naselju Todorovo kod Velike Kladuše jutros se dogodilo ubistvo.
Policija je saopštila da se protiv Benjamina Džaferovića, rođenog 2. aprila 1999. godine u Velikoj Kladuši, gde i živi, vodi istraga u vezi sa izvršenjem ovog krivičnog dela.
Foto: Printscreen
"Radi pronalaženja osobe koja se istražuje u vezi sa izvršenjem navedenog krivičnog dela, Policijska uprava USK poziva građane da svaku informaciju koja bi mogla pomoći u lociranju osumnjičenog ili rasvetljavanju okolnosti ovog incidenta prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122", saopštila je Policijska uprava USK.
Policija je navela da će sve primljene informacije proveriti službena lica, piše Crna hronika.
(Kurir.rs/Crna Hronika)
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