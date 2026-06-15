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Benjamin Džaferović je sinoć uhapšen na području Bihaća, zbog ubistva Nurije Mahmutovića u mestu Todorovo kod Velike Kladuše, objavio je "Avaz".

Ubistvo se dogodilo juče ujutru, a Džaferović je pobegao i otišao u Bihać, udaljen oko 50 kilometara.

Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", lociran je i uhapšen na autobuskoj stanici, gde je čekao prevoz za dalje bekstvo.

Uhapsili su ga pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova USK.

(Kurir.rs/Avaz)

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