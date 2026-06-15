Uspeh u saradnji sa stranim kompanijama, što će se odraziti pozitivno na vaš finansijski plan. Rešite stara dugovanja. Povoljni aspekti rasplamsavaju ...

Neprijatna iznenađenja na poslu mogu se sastojati u negativnom ponašanju kolega. Mogući su i tehnički problemi. Ovaj period donosi vam razrešenje spor...

Otkrićete danas neku tajnu ili do vas mogu dopreti manipulacije vaših kolega. Čuvajte se manipulativnih saradnika. Vaš odnos s partnerom kreće se uzla...

Ovaj period donosi vam podršku veoma moćne i uticajne osobe. Širite krug poslovnih saradnika. Ljubavna avantura u koju ste se upustili može isto tako ...

Ovaj dan donosi vam uspešnu saradnju sa inostranstvom i sklapanje unosnih sporazuma s poslovnim saradnicima. Vaši ciljevi se ostvaruju. Otkako partner...

Planetarni aspekti doneće vam više poslovne komunikacije i kraćih putovanja. Potrudite se da izvučete maksimum iz toga. Finansije se poboljšavaju. Nov...

Akcenat je na sređivanju administrativnih problema. Povoljan period, mogući su vanredni dobici. Slobodne Vage očekuje uzbudljiva ljubavna avantura sa ...

Uspeh u javnim nastupima i važnim poslovnim razgovorima. Neočekivani finansijski dobitak. Previše ste se izolovali u svoj svet, dolazite u situaciju d...

Najviše uspeha ćete imati danas ako se bavite nekretninama ili sarađujete sa inostranstvom. Biće vam vraćen neki dug. Aktuelni planetarni aspekti dopr...

Ovaj period je dobar za pravljenje detaljnih planova aktivnosti. Tokom ovog dana možete imati dobitak, ali je to rezultat nekog ranijeg mudrog postupk...

Budite pažljivi prilikom potpisivanja dokumenata, kao i tokom poslovnih pregovora. Potrudite se da izmirite dugovanja na vreme. Prolazite kroz pozitiv...

Poslovni sastanak i uspeh u pregovorima glavne su teme ovog dana, ishod je pozitivan i to će rezultirati dobitkom. Mnogo prilika da sretnete svoju sro...