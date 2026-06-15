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Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je danas da će u periodu od 15. do 19. juna nad BiH biti obavljen novi planirani posmatrački let u okviru ugovora "Otvoreno nebo".

Sarajevski sajt Kliks prenosi da će Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i saobraćaja BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizovati posmatrački let Republike Turske sa Ujedinjenim Kraljevstvom Velike Britanije i Severne Irske i Slovačke Republike iznad Bosne i Hercegovine.

Ova promatračka misija je u skladu s odredbama međunarodnog ugovora "Otvoreno nebo".

Ministarstvo izveštava građane da se radi o najavljenoj aktivnosti, tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH i da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem.

Navodi se da će posmatrački let biti obavljen avionom iz sastava ratnog vazduhoplovstva Turske.

Iz Ministarstva odbrane BiH poručuju da će se snimanje teritorije obavljati senzorima sertifikovanim u skladu s odredbama Ugovora, nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH.

Turski vojni avion Boing 737 AEWC MESA Foto: Shutterstock

Tačno vreme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usaglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Navodi se da ugovor "Otvoreno nebo" predstavlja jedan od bezbednosnih aranžmana, koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorija zemlje iznad koje se obavlja posmatrački let, u cilju pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima.

Cilj Ugovora je izgradnja i razvijanje poverenja među članicama.

Bosna i Hercegovina je pristupila ovom ugovoru 2003. godine.