Branislav Janjić preminuo od povreda zadobijenih u mafijaškom obračunu u Sarajevu 7. juna
Bosna i Hercegovina
MAFIJAŠKI OBRAČUN U SARAJEVU DOBIO TRAGIČAN EPILOG! Branislav Janjić podlegao povredama u bolnici
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Branislav Janjić je sinoć preminuo u bolnici od teških povreda zadobijenih u mafijaškom obračunu 7. juna u oblasti Spomen-parka Vraca u Sarajevu, prenosi Klix.
U sarajevskom naselju Vraca 7. juna je došlo je do žestoke pucnjave koja, prema svim dosadašnjim kracima istrage, ima odlike klasičnog mafijaškog obračuna.
Kako je ranije preneo portal Avaz, krvavom incidentu u blizini Spomen-parka Vraca prethodila je žustra verbalna svađa oko narkotika, nakon čega je potegnuto vatreno oružje.
U vatrenom okršaju tada su ranjeni su Sergej Furtula, Branislav Janjić i Amel Bogučanin, a u obračunu je učestvovao i Amar Garibović.
(Kurir.rs/Klix/Avaz)
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