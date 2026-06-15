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Branislav Janjić je sinoć preminuo u bolnici od teških povreda zadobijenih u mafijaškom obračunu 7. juna u oblasti Spomen-parka Vraca u Sarajevu, prenosi Klix.

U sarajevskom naselju Vraca 7. juna je došlo je do žestoke pucnjave koja, prema svim dosadašnjim kracima istrage, ima odlike klasičnog mafijaškog obračuna.

Kako je ranije preneo portal Avaz, krvavom incidentu u blizini Spomen-parka Vraca prethodila je žustra verbalna svađa oko narkotika, nakon čega je potegnuto vatreno oružje.

U vatrenom okršaju tada su ranjeni su Sergej Furtula, Branislav Janjić i Amel Bogučanin, a u obračunu je učestvovao i Amar Garibović.

(Kurir.rs/Klix/Avaz)

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