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Leđiba Ravlić, koja je osuđena na 45 godina zatvora zbog teškog ubistva svoje snaje Nermine Krajine 28. juna 2024. godine u sarajevskom naselju Pofalići, preminula je u kazneno-popravnom zavodu (KPZ) na Igmanu.

- U petak, 12. juna 2026. godine, u jutarnjim satima u pritvorskoj ćeliji sarajevskog KPZ-a na Igmanu, preminula je pritvorenica Leđiba Ravlić, rođena 1948. godine. Ona je 8. juna kolima hitne pomoći prebačena iz zeničkog KPZ-a u sarajevski KPZ jer je bila u teškom zdravstvenom stanju i nepokretna - rekao je za Klix.ba direktor KPZ-a Munib Isaković.

Dodao je da je Ravlićeva smeštena u ćeliju sa još dve osobe i da je njenu smrt potvrdila služba hitne medicinske pomoći.

O događaju je obaveštena Policijska uprava Ilidža, koja je obavestila dežurnog tužioca u Okružnom tužilaštvu Sarajevo radi sprovođenja uviđaja na licu mesta. Uviđaj na licu mesta obavljen je na dan smrti, a zvanični uzrok smrti je prirodna smrt.

Podsećanja radi, majka i sin, Leđiba i Goran Ravlić, osuđeni su na po 45 godina zatvora zbog ubistva Goranove supruge Nermine.

Zverski je mučili

Optužnica je Gorana i Leđibu teretila da su od sredine maja do 28. juna 2024. godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu, i na kraju je ubili.

Nermina sa suprugom Goranom Ravlićem Foto: Facebook

Uskraćivali su joj svaku komunikaciju sa spoljnim svetom. Uništili su joj mobilni telefon i zabranili joj da napušta stan.

- Izgladnjivali su je, šišali joj kosu, čupali joj kosu, vezivali joj ruke kako ne bi mogla da se otpore. Seksualno su je zlostavljali i naneli joj više od 100 povreda, uključujući ujede, opekotine, prelome i povrede genitalnog područja. Od zadobijenih povreda je preminula - navodi se u optužnici.

Telo danima krili u stanu

Telo žrtve je danima bilo u stanu. Da bi prikrili smrad, Goran i Leđiba su koristili razne vrste osveživača vazduha i mirisnih sveća.

Kontaktirali su Latifa Jašarevića, koji je pristao da im pomogne u prikrivanju tragova.

Po Leđibinom naređenju, Goran i Latif su više puta kupovali sekiru, testeru, set noževa, nekoliko plastičnih kutija koje održavaju odgovarajuću temperaturu, amonijačne kertridže za prenosive rashladne uređaje, mašinu za mlevenje mesa, nekoliko lepljivih traka, kese za smeće, plastične rukavice, plastična odela, zaštitne maske, te dezinfekciona sredstva i sredstva za čišćenje u tržnim centrima.

Plan je bio da se telo rasparča.

- Goran je sam priznao da nije koristio mašinu za mlevenje mesa jer nije znao kako da je koristi - rekla je Melika Murtezić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu.