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Veliki požar izbio je na području Mostara, tačnije na Buni, preko puta Nameksa u smeru Neretve, a još uvek nije stavljen pod kontrolu niti je utvrđen njegov uzrok, piše N1.

Lokalni mediji pišu kako im je iz Profesionalne vatrogasne stanice Mostar potvrđeno da su ekipe na terenu i da rade na gašenju požara.

Za sada nije poznato šta je izazvalo požar niti kolika je površina zahvaćena vatrom, ali na fotografijama s terena vidljivo je da vatrena stihija preti blokadom magistralnog puta Mostar - Sarajevo, dok je celo područje prekriveno gustim dimom.

Više informacija o uzroku požara biće poznato posle završetka vatrogasne intervencije.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/N1/Bljesak.info)

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