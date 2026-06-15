Za sada nije poznato šta je izazvalo požar niti kolika je površina zahvaćena vatrom
Bosna i Hercegovina
VELIKI POŽAR KOD MOSTARA: Vatrena stihija preti blokadom magistralnog puta! Celo područje prekriveno gustim dimom, vatrogasci na terenu (VIDEO)
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Veliki požar izbio je na području Mostara, tačnije na Buni, preko puta Nameksa u smeru Neretve, a još uvek nije stavljen pod kontrolu niti je utvrđen njegov uzrok, piše N1.
Lokalni mediji pišu kako im je iz Profesionalne vatrogasne stanice Mostar potvrđeno da su ekipe na terenu i da rade na gašenju požara.
Za sada nije poznato šta je izazvalo požar niti kolika je površina zahvaćena vatrom, ali na fotografijama s terena vidljivo je da vatrena stihija preti blokadom magistralnog puta Mostar - Sarajevo, dok je celo područje prekriveno gustim dimom.
Više informacija o uzroku požara biće poznato posle završetka vatrogasne intervencije.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/N1/Bljesak.info)
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