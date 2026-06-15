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U operativnoj akciji "Pelikan" danas, 15. juna, na području Zvornika i Bijeljine pronađeno je i oduzeto više od dva kilograma kokaina, 982 kutija cigareta, tri pištolja, dva prigušivača te dva kilograma plastičnog eksploziva.

U akciji "Pelikan" uhapšeno je osam osoba na području Zvornika i Bijeljine. Pronađeno je više od dva kilograma kokaina, oružje, eksploziv i detonatorska oprema. Policija je otkrila i vozilo sa specijalno izrađenim skrivenim prostorom za prevoz droge.

Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Zvornik su u okviru ove akcije, koja se realizuje na području policijskih uprava Zvornik i Bijeljina, uhapsili osam lica.

Oni se terete da si izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija.

- U toku su pretresi na više lokacija na području Zvornik i Bijeljina, a u dosadašnjim aktivnostima pronađeno je i oduzeto preko dva kilograma kokaina, tri digitalne vage, 982 kutije cigareta, tri pištolja i tri cevi za pištolj, dva prigušivača, dva kilograma plastičnog eksploziva, 823 grama trotilskih metaka, 26 komada inicijalnih kapisli, devet daljinskih upravljača za detonator - saopšteno je iz MUP-a RS.

Osim toga, pronađene su i tri protivpešadijske nagazne mine, četiri upaljača za protivpešadijsku nagaznu minu, dva električna detonatora, jedan RAP sa tri okvira.

- Kao i jedno vozilo sa specijalno izrađenim skrivenim prostorom za prevoz opojne droge, više mobilnih telefona, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku - saopštili su.

Kako navode, sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i po naredbama Okružnog suda Bijeljina.