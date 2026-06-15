Prema prognozama meteorologa, vremenska nestabilnost mogla bi se zadržati i u narednim časovima
Bosna i Hercegovina
LED VELIČINE LEŠNIKA PAO NA PALAMA! Deo opštine bez struje, objavljeni snimci jakog nevremena u Srpskoj! Višegrad pod vodom, pogođeno i Sarajevo! (VIDEO)
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Jako nevreme praćeno gradom veličine lešnika, koje je danas, 15. juna, posle podne zahvatilo Pale, uzrokovalo je nestanak struje u delu ove opštine. Intenzivni pljuskovi, jaki udari vetra i grmljavinsko nevreme zabeleženi su i u Istočnom Novom Sarajevu.
Prema prognozama meteorologa, vremenska nestabilnost mogla bi se zadržati i u narednim časovima. Jako nevreme zahvatilo je Višegrad danas u popodnevnim satima. Tamni oblaci nadvili su se nad Višegradom, kiša je jako padala, a ulice su brzo bile pod vodom.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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