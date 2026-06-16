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Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH, po drugi put je postala baka.

Ona je vest o tome objavila na društvenoj mreži X.

- Sinoć se rodila Ema Cvijanović. Neva je dobila seku, a ja po drugi put postala baka. Hvala Bogu na ovom blagoslovu za celu našu porodicu, a posebne čestitke ponosnim roditeljima, Јeleni i Stefanu - napisala je Cvijanović.

(Kurir.rs)

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