Željka Cvijanović po drugi put postala baka, radosnu vest objavila na društvenim mrežama
SRPSKI ČLAN PREDSEDNIŠTVA BIH
ŽELJKA CVIJANOVIĆ PO DRUGI PUT POSTALA BAKA! Radosnu vest objavila na društvenim mrežama: Rodila se Ema, Neva je dobila seku
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Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH, po drugi put je postala baka.
Ona je vest o tome objavila na društvenoj mreži X.
- Sinoć se rodila Ema Cvijanović. Neva je dobila seku, a ja po drugi put postala baka. Hvala Bogu na ovom blagoslovu za celu našu porodicu, a posebne čestitke ponosnim roditeljima, Јeleni i Stefanu - napisala je Cvijanović.
(Kurir.rs)
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