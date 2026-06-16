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Prava drama odigrala se u ponedeljak uveče, u lokalitetu Rujišta kod Mostara, gde je u saobraćajnoj nesreći na šumskom putu teško povređen muškarac A.M. (43), koji je upravljao vozilom marke "nisan".

Kako je ranije potvrdila policija, nesreća se dogodila oko 19:00 časova na delu nekategorisanog šumskog puta, a vozač je zadobio teške povrede.

U intervjuu za JablanicaLive, učesnik nesreće podelio je detalje dramatičnih trenutaka koje je doživeo nakon prevrtanja vozila.

- Sinoć sam imao nesreću u Rujištu. Na lice mesta su izašli policija, hitna pomoć i gorska služba spasavanja. Iako sam zadobio prelome obe noge, uspeo sam da prepešačim oko kilometar do mesta odakle sam mogao da pozovem pomoć - rekao je.

Uključio se prilikom guranja

Prema njegovim rečima, sve se dogodilo kada je pokušao da gurne vozilo niz ivicu puta. Kada je pokušao da uđe u kabinu, izgubio je kontrolu nad situacijom zbog granja i teškog terena, nakon čega je vozilo počelo da se prevrće.

- Nisam mogao zbog grana. Utrčao sam u kabinu i odmah se prevrnuo. Ispao sam iz kabine, a kako se automobil prevrtao, zakačio mi je noge - rekao je.

Uprkos teškim povredama obe noge, uspeo je da se izvuče iz nepristupačnog terena i prepešači oko kilometar do mesta odakle je mogao da pozove pomoć.

Pravi fenomen

Koliko je njegov podvig bio izvanredan svedoči i činjenica da mu je, prema njegovim rečima, jedan od lekara nakon što mu je u bolnici pokazan tretman rekao da je pravi fenomen, ističući da je retko videti da osoba sa takvim povredama uspe da pređe takvu razdaljinu.

Njegova priča svedoči o izvanrednoj snazi volje i prisebnosti u trenucima kada je svaka odluka mogla biti presudna.

Zahvaljujući istrajnosti, ali i brzoj reakciji spasilačkih službi, ova teška nesreća nije završena sa još težim posledicama.

Okolnosti pod kojima se nesreća dogodila biće utvrđene nakon završetka istrage i policijske istrage.