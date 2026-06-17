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Policiji u Bratuncu prijavljena je krađa obranih malina, što je, kažu, nova pojava u ovom gradu koja se ranije nije dešavala.

Ukradeno je 150 kilograma svežih malina, a za počiniocima se traga.

Policijskoj stanici Bratunac sinoć su prijavljena dva slučaja krađe ubranih malina iz malinjaka.

"Nepoznata osoba ili više njih ukralo je oko 150 kilograma ubranih malina iz dva malinjaka u opštini Bratunac, a policija čini sve što može da rasvetli krivično delo krađe", saopštila je Policijska uprava Zvornik.