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Požar je izbio sinoć u sarajevskom naselju Hrasno, a lift jedne stambene zgrade je potpuno izgoreo.

Kako je potvrđeno za "Avaz" iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, požar se desio nešto pre ponoći.

- Bile su dve ekipe na terenu, devet vatrogasaca. Nije bilo povređenih. Vatrogasci su ugasili lim kućicu - rečeno je za "Avaz".

(Kurir.rs/Avaz/Foto: Ilustracija)

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