Dve ekipe su bile na terenu, devet vatrogasaca
Bosna i Hercegovina
POŽAR U SARAJEVU! Vatra buknula u zgradi, lift potpuno izgoreo!
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Požar je izbio sinoć u sarajevskom naselju Hrasno, a lift jedne stambene zgrade je potpuno izgoreo.
Kako je potvrđeno za "Avaz" iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, požar se desio nešto pre ponoći.
- Bile su dve ekipe na terenu, devet vatrogasaca. Nije bilo povređenih. Vatrogasci su ugasili lim kućicu - rečeno je za "Avaz".
(Kurir.rs/Avaz/Foto: Ilustracija)
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