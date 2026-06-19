ŠTA ON TO RADI U GLUVO DOBA NOĆI NA BAŠČARŠIJI: Isplivao bizaran snimak, oglasila se i policija - Javnost u BiH u čudu (VIDEO)
U samom centru Sarajeva, na Baščaršiji, tokom noći dogodila se nesvakidašnja krađa koja je iznenadila vlasnike ugostiteljskog objekta.
Prema informacijama, nepoznata osoba je jutros oko 3:49 sati ukrala dva suncobrana iz restorana koji se nalazi svega petnaestak metara od Sebilja, jednog od najprepoznatljivijih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Nadzorne kamere zabeležile su trenutak krađe, a na snimcima se vidi kako nepoznata osoba odnosi inventar ugostiteljskog objekta pod okriljem noći. Vlasnici navode da su krađu primijetili u jutarnjim satima te da je pričinjena materijalna šteta.
Posebno zabrinjava činjenica da se krađa dogodila u jednoj od najprometnijih i najposjećenijih turističkih zona u Sarajevu, gde se tokom dana kreću hiljade građana i turista.
O slučaju su obaviještene nadležne službe, a očekuje se da će snimci videonadzora pomoći u identifikaciji počinioca.
Građani koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju pozivaju se da ih prijave policiji. Istraga je u toku.
(Kurir.rs/Avaz)