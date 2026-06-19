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U samom centru Sarajeva, na Baščaršiji, tokom noći dogodila se nesvakidašnja krađa koja je iznenadila vlasnike ugostiteljskog objekta.

Prema informacijama, nepoznata osoba je jutros oko 3:49 sati ukrala dva suncobrana iz restorana koji se nalazi svega petnaestak metara od Sebilja, jednog od najprepoznatljivijih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Nadzorne kamere zabeležile su trenutak krađe, a na snimcima se vidi kako nepoznata osoba odnosi inventar ugostiteljskog objekta pod okriljem noći. Vlasnici navode da su krađu primijetili u jutarnjim satima te da je pričinjena materijalna šteta.

Posebno zabrinjava činjenica da se krađa dogodila u jednoj od najprometnijih i najposjećenijih turističkih zona u Sarajevu, gde se tokom dana kreću hiljade građana i turista.

O slučaju su obaviještene nadležne službe, a očekuje se da će snimci videonadzora pomoći u identifikaciji počinioca.

Građani koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju pozivaju se da ih prijave policiji. Istraga je u toku.